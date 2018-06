Alarm in Berliner Grundschule: Polizei evakuiert Gebäude

Anzeige

Berlin (dpa) - Ein Anruf hat einen großen Polizeieinsatz in einer Berliner Grundschule ausgelöst. Die Schule im Stadtteil Gesundbrunnen wurde am Vormittag evakuiert, das Gebäude abgesucht.

Nach zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung: «Es gibt keine Gefahrenlage.» Es sei nichts Verdächtiges entdeckt worden, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Die Kinder seien in Sicherheit. Vor den Absperrungen sammelten sich aufgeregte Eltern.

Bei der Polizei sei gegen 10 Uhr der Anruf eines in der Nähe der Schule wohnenden Mannes eingegangen, der zwei verdächtige Personen beobachtet haben will, die in die Schule gelaufen sein sollen. Das habe den Alarm samt Polizeieinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos in voller Montur erschienen.