Alexander Gerst schaut im Weltall WM-Spiele

Köln (dpa) - Alexander Gerst muss im Weltraum nicht komplett auf die Fußball-Weltmeisterschaft verzichten.

«Wir schauen beim Abendessen, wenn wir Zeit haben, mal ein bisschen rein», sagte der deutsche Astronaut am Dienstag in einer Live-Übertragung von der Internationalen Raumstation ISS zum Europäischen Astronautenzenttrum in Köln.

Dabei beantwortete er Journalistenfragen und ließ einen original lizenzierten WM-Ball durchs Bild schweben. Er erzählte auch von einer Wette: Wenn Russland die WM gewinnt, lässt er sich eine russische Flagge auf die Stirn malen. Bei einem deutschen Sieg lässt sich der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew eine Gerst-Glatze schneiden. Er wollte allerdings nicht darüber spekulieren, wer die WM gewinnt: schließlich sei er Wissenschaftler und kein Wahrsager.