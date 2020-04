„Alle Gefühle sind berechtigt“

Mannheim.Besuche im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen sind seit der Corona-Krise nur stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. Vielen bleibt dabei versagt, sich von Angehörigen zu verabschieden, bevor sie aus dem Leben scheiden. Dadurch kann es noch schwieriger sein, den Verlust zu verarbeiten. „Wenn es uns gelingt, bis zum Schluss bei jemandem zu sein, lindert es den Schmerz etwas“, meint Anne Ressel, Pfarrerin der Citygemeinde Hafen-Konkordien Mannheim.

„Zusätzlich werden die Angehörigen aktuell mit einer Aufgabe belastet, die unter normalen Umständen nicht anfällt.“ Weil nur wenige an der Beerdigung teilnehmen dürfen, müssen Angehörige nun entscheiden, wer an der Beisetzung teilnehmen darf. „Das kann dazu führen, dass die Person Schuld empfindet und Gewissensbisse bekommt.“ Für die, die nicht eingeladen sind, könne das Abschiednehmen schwieriger sein. „Der ’richtige Abschluss’ fehlt.“ Gerade die Bestattung ist für die meisten ein wichtiger Schritt, um loslassen zu können. „Dieser Riss, sich nicht von der Person verabschiedet zu haben, bleibt.“

Phasen sehr individuell

Für Trauer gebe es kein Rezept, keinen Leitfaden und dementsprechend auch keine einheitliche seelische Unterstützung, sagt Ressel. „Es gibt zwar Strukturen, die sich ähneln, aber die Arten der Trauer sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich.“ Selbst eine normale Beerdigung und ein Abschied am Sterbebett können nicht verhindern, dass ein Mensch so stark trauert, dass eine Rückkehr in das normale Leben nicht möglich ist. Laut Antje Gerdes von der Uni Mannheim können Trauerrituale wie eine Beisetzung aber zumindest Sicherheit für die Hinterbliebenen schaffen – genauso gilt: „Wenn so ein Ritual nicht mehr stattfinden kann, kann es Verunsicherung mit sich bringen,“ sagt die Privatdozentin und Akademische Rätin am Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie. Man spreche zwar häufig von vier oder mehr Trauerphasen, doch die Anzahl, die Abfolge und ihr Inhalt seien individuell. „Daher ist es nicht möglich, zu sagen, wenn eine Phase fehlt oder die Reihenfolge anders ist, handle es sich nicht um richtige Trauer.“ Die Mindestabstandsregelung derzeit ist beim Trauern besonders schwierig. „Berührungen können in einer solchen Zeit einen positiven Einfluss haben“, sagt Gerdes. Wie sehr braucht man andere Menschen, um stark emotionale Phasen durchzustehen? Finden körperbetonte Personen eher Trost in einer Umarmung als andere? Diese Fragen, mit den sich Gerdes gerade in einer Studie befasst, sind noch nicht abschließend untersucht. In jedem Falle seien für Gerdes zwei Dinge sehr wichtig: „Alle Gefühle sind berechtigt. Es gibt keine falschen Gefühle. Und deshalb gibt es auch kein richtiges oder falsches Trauern.“

„Lebensgeschichte teilen“

Auch ohne Körperkontakt ist es möglich, mit seinen Emotionen umzugehen. „Der Austausch mit Menschen kann sehr helfen.“ Das sieht auch Pfarrerin und Seelsorgerin Ressel so. Sie schlägt vor, „die Lebensgeschichte des Verstorbenen mit anderen zu teilen und zu ergänzen“. Auch bei räumlicher Distanz sei dies durchaus möglich. „Das kann Menschen zusammenbringen und auch dazu führen, dass man sich dem Verstorbenen noch einmal nah fühlt.“ Betroffene sollten sich nach Möglichkeit jemanden suchen, mit dem sie auf die Ferne gut reden können.

Das Wichtigste sei der Griff zum Telefon. „Die Menschen sollen sich trauen, zum Hörer zu greifen – nicht nur Betroffene, sondern auch Freunde und Nachbarn“, betont die Pfarrerin. Dabei sei der qualitative Inhalt des Gesprächs zweitrangig. Es gehe dabei hauptsächlich um die Nachricht: „Hallo, hier sind Menschen, die an dich denken und denen es wichtig ist, dass du gut durch diese Trauerzeit kommst.“ Viel mehr müsse es nicht sein.

