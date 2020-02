Alle Rückkehrer aus China wohlauf

Eine Familie auf dem Weg in die Quarantäne-Station. © dpa

Stuttgart.Ein nicht einmal ein Jahr altes Baby ist der jüngste der 15 Passagiere, die am Freitagnachmittag in einem grauen Airbus der Luftwaffe auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet sind. In den nächsten zwei Wochen werden sie die meiste Zeit des Tages innerhalb der vier Wände von Hotelzimmern verbringen. Die fünf Kinder und zehn Erwachsenen sind Rückkehrer aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei.

Laut den Behörden sind sie gesund, zur Sicherheit müssen sie aber 14 Tage in der Quarantäne-Station in einem Nebentrakt eines Hotels in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ausharren.

„Allen geht es gut“, sagte Stefan Brockmann vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg nach der Ankunft der China-Rückkehrer. „Wir konnten sie etwas müde, aber doch sehr zufrieden in Empfang nehmen.“ Die 15 waren laut baden-württembergischem Sozialministerium bereits in China alle negativ auf das Coronavirus namens Sars-CoV-2 getestet worden. Direkt nach ihrer Ankunft am Freitag wurden sie am Flughafen erneut untersucht. Abstrichproben wurden im Labor des Landesgesundheitsamtes (LGA) analysiert. Alle 15 Frauen, Männer und Kinder seien negativ auf das Virus getestet worden, teilte das Ministerium am Abend mit.

Unter den Rückkehrern sind vier Familien. Die fünf Kinder sind alle jünger als fünf Jahre. Laut DRK handelt es sich um Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft und deren Angehörige, unter denen auch Chinesen seien. dpa

