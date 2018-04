Anzeige

Die Beamten begleiten am Vormittag acht thailändische Frauen aus dem Bordell. Schmächtig sind sie, eine wirkt noch wie ein Mädchen, einige haben ihr Gesicht mit einem Mundschutz oder ihren Haaren verdeckt. Drinnen im Bordell gibt es viele kleine Zimmer, „Verrichtungsräume“ auf drei Etagen bis unters Dach. Alles dreckig, voller Gerümpel, abstoßend, wie Polizeisprecher später schildern.

„Das geht einem schon sehr nahe, in welchen Verhältnissen die Frauen da hausen mussten“, sagt Polizistin Martina Dressler. Wer genau die Prostituierten sind, woher sie kamen, wie lange sie dort lebten, ob sie Deutsch sprechen – all das wird noch zu klären sein.

Der Schwerpunkt der Razzia liegt in Nordrhein-Westfalen, mit Einsätzen in Bonn, Düsseldorf, Ostwestfalen, dem Ruhrgebiet, in Siegen und auch in Mannheim und Speyer. In Siegen sollen die ankommenden Prostituierten zunächst gearbeitet haben, bevor sie dann bundesweit „verteilt“ wurden, wie die Generalstaatsanwaltschaft und die Bundespolizei mitteilen.

Am Anfang stand ein Ermittlungsverfahren in Hanau. „Wir haben sehr schnell festgestellt, dass hier Strukturen Organisierter Kriminalität vorlagen“, sagt Alexander Badle, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Ein regelrechtes Netzwerk von Bordellbetreibern habe mit den mutmaßlichen Hauptorganisatoren der Schleuser im nordrhein-westfälischen Siegen zusammengearbeitet „Mit erschlichenen Visa wurden die Personen ins Bundesgebiet gebracht, von Bordell zu Bordell, von Massagesalon zu Massagesalon, und mussten nahezu ihren gesamten Lohn abgeben“, sagt Polizeisprecher Jens Flören.

Unklare Versprechungen

In Siegen werden zwei weitere Bordelle in der Innenstadt durchsucht, direkt angrenzend an eine lebendige Shoppingsstraße. Aus einem Haus mit Hinterhof-Charakter holt die Polizei zwei Frauen und nimmt eine Beschuldigte fest. Auch vor dem anderen Razzia-Ziel stehen stundenlang Einsatzwagen. „Da sehe ich öfters asiatische Frauen vor der Tür, die rauchen“, schildert Anwohnerin Eleonore G. „Männer mit Anzügen und Krawatte gehen da rein und raus, die Autos nicht nur mit Siegener Kennzeichen.“ Die Rentnerin ist froh, dass damit nun Schluss ist. „Das sind junge, magere Frauen, die kommen bestimmt aus der Armut.“

Warum, unter welchen Versprechen und Bedingungen die Menschen kamen, ist noch nicht genau geklärt. Jedenfalls wurden die Opfer laut Generalsstaatsanwaltschaft „über die Konditionen getäuscht“. In Thailand suchen viele Frauen aus ärmeren Regionen in der Heirat mit einem Ausländer einen Ausweg. Andere werden auch in die Prostitution im Ausland gelockt. In dem asiatischen Land gibt es nach Schätzungen mehr als 120 000 Prostituierte und etwa 300 000 transsexuelle Frauen, die dort „Ladyboys“ heißen und in der Sexindustrie arbeiten.

