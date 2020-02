Alte Folgen am Morgen

Köln.Das Erste will den Schmerz von „Lindenstraßen“-Fans über das bevorstehende Ende der Serie mit zwei nächtlichen Marathons von alten Folgen lindern. Am 29. und am 30. März werden in den frühen Morgenstunden insgesamt elf Episoden der Kultserie wiederholt, wie der WDR am Dienstag mitteilte. Mit dabei natürlich auch Marie Luise Marjan alias Mutter Beimer (das Bild stammt von 2005). Los geht es am ersten Tag um 1.30 Uhr mit der allerersten Folge „Herzlich willkommen“, die erstmals 1985 ausgestrahlt wurde. Die „Lindenstraße“ endet im nächsten Monat nach mehr als 34 Jahren. dpa

