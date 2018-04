Altersgerechte Gefängniszellen

Anzeige

Bielefeld.Siegfried L. ist 64 Jahre alt und war schon so oft im Knast, dass er mit dem Zählen aufgehört hat. „Zusammengerechnet komme ich so etwa auf zwölf Jahre Haft.“ Immer wieder ging es um Drogen. Raus, wieder rein. Nun sitzt er – wegen Urkundenfälschung – in einer Seniorenabteilung im ostwestfälischen Bielefeld-Senne, in der größten Justizvollzugsanstalt (JVA) des offenen Vollzugs in Europa. Und nirgendwo bundesweit hat ein Gefängnis mehr Plätze in Abteilungen für Ältere eingerichtet. „Die Gefangenen sind hier ruhiger, viele auch kränker. Die medizinische Versorgung ist wichtig“, erzählt der 64-Jährige, der schon drei Herzinfarkte hatte.

„Die Zahl der alten Menschen im Vollzug ist stetig gewachsen, und der Bedarf an altengerechten Haftplätzen wird weiter steigen“, sagt die Leiterin der JVA Bielefeld-Senne, Kerstin Höltkemeyer-Schwick. Die Seniorenabteilung ist mit 87 Plätzen auf die spezielle Klientel ab 60 Jahre zugeschnitten. Eine keinesfalls homogene Gruppe: „Unter den lebensälteren Häftlingen sind viele Betrugsdelikte vertreten. Zu uns wechseln aber auch schwere Straftäter, um im offenen Vollzug auf die Freiheit vorbereitet zu werden.“ Stellvertreter Rolf Bahle ergänzt: „Manche kommen auf 30, 40 Jahre Haft.“

„Pflege- und betreuungsintensiver“

Andere landeten dagegen erstmals im Rentneralter in der JVA Senne, zu der 16 Außenstellen und ein weiteres Hafthaus in Bielefeld gehören. Der wohl prominenteste 60plus-Häftling dort war der frühere Topmanager Thomas Middelhoff. In der Seniorenabteilung verbüßte der Ex-Konzernlenker seine Strafe wegen Untreue, bis er als 64-Jähriger Ende 2017 wieder auf freien Fuß kam.