„Am Anfang wirken die Zahlen winzig“

Mannheim/Gießen.Exponentialfunktionen – nicht alle haben sie gelernt und nur wenige dürften sich noch daran erinnern, was das eigentlich ist. Sehr viele Schüler, die in der Oberstufe noch dachten, dass sie in ihrem Leben nie wieder etwas mit Funktionen und Kurvendiskussion zu tun haben würden, wurden kürzlich eines Besseren belehrt, denn: „Exponentielles Wachstum“, „exponentieller Verlauf“ und „exponentielle

...