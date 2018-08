Am Dienstag wird es noch mal richtig heiß - aber Abkühlung in Sicht

Anzeige

Rhein-Neckar.Nach wochenlanger Hitze ist Abkühlung in greifbarer Nähe - doch zuvor gehen die Temperaturen am Dienstag noch mal richtig nach oben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, werden Höchstwerte von bis zu 38 Grad erwartet. Der dazu schwach bis mäßig wehende Wind dürfte kaum für Erfrischung sorgen. In Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg steigen die Temperaturen am Nachmittag auf bis zu 37 Grad. In Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es sogar bis zu 39 Grad warm werden.

Auf die Erfrischung bewegen sich dann ab dem folgenden Tag die Temperaturen langsam aber sicher zu: Die Menschen im Südwesten müssen sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit teils heftigem Wind und Starkregen einstellen.

Neben starken Regenfällen mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in der Stunde kann es auch zu Hagelschauern kommen. Darüber hinaus sind Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Die Waldbrandgefahr bleibt sehr hoch. Der Trend setzt sich bis Ende der Woche fort.