Am Ende bleibt nur Trauer

Wiesbaden. An einem Juniabend vor zehn Jahren schickte eine Mutter in Wiesbaden ihre Tochter zum Zigarettenholen. Es war das letzte Mal, dass sich beide sahen, denn die 13-jährige Melanie F. (Bild) kehrte nie zurück. Ein Knochenfund in einem rheinland-pfälzischen Wald brachte nun grausame Gewissheit: Die Schülerin ist tot. Ihre Eltern haben zehn Jahre vergeblich gehofft.

In Melanies

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2975 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2009