Am Wochenende ein Hauch von Frühling

Stuttgart.Nach dem kalten kalendarischen Frühlingsbeginn zieht eine Warmfront in den Südwesten. Dennoch muss heute ab einer Höhenlage von 400 Metern mit Schnee gerechnet werden, der im Rest des Landes in Regen übergeht, wie der Deutsche Wetterdienst gestern in Stuttgart mitteilte. Am wolkenverhangenen Freitag bleibt es aber weitgehend trocken, die Kälte weicht Temperaturen zwischen zehn und zwölf Grad am Oberrhein. Besonders der Samstag lockt mit viel Sonne ins Freie – wo man, wie auf unserem Bild in Rehden (Niedersachsen), mit etwas Glück Kraniche fliegen sehen kann. dpa