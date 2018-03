Angeklagter schweigt, eine Polizistin weint

Anzeige

Rottweil.Ein Familienstreit, Schüsse fallen – so viel hatten die drei Streifenpolizisten schon über Funk erfahren, als sie am 14. September 2017 mit Blaulicht in eine Wohnsiedlung in Villingendorf (Baden-Württemberg) rasen. Mit Maschinengewehren und Amokausrüstung rennen sie in den Garten – dort bietet sich ihnen ein Bild des Schreckens.

Im Schein des Lichtes, das aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse fällt, liegt ein Mann verkrümmt und für die Polizisten offensichtlich tot am Boden, eine Frau sitzt schwer verletzt auf einer Treppe. Patronenhülsen liegen auf den Steinplatten. Wo ist der Schütze? Das ist die wichtigste Frage. Sie gehen mit Waffen im Anschlag durch die offene Eingangstür in die Wohnung. Nach wenigen Metern entdecken sie das dritte Opfer: ein sechs Jahre altes Kind, niedergestreckt mit drei Schüssen.

Polizistin weint im Saal

Eine 33-jährige Polizistin weinte gestern nach der Schilderung des Einsatzes beim Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder am Landgericht Rottweil. „Wer ein schutzloses Kind erschießt, hat keine Skrupel“, sagte sie. Sie habe vor Betreten des Tatortes nie mit diesem Ausmaß gerechnet. Hinzu kam die Angst, der Täter könnte noch da sein und auf die Polizisten schießen.