Angriff auf Zeitung schockt die USA

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich Berichten zufolge um einen 38-Jährigen aus der Region. Laut Polizei stürmte er am Donnerstagnachmittag mit einer Schusswaffe in die Redaktion und schoss auf Mitarbeiter.

Reporter des Blattes berichteten später, wie sie sich unter ihren Schreibtischen verschanzten. «Ich habe nur gehofft, dass mein Telefon nicht klingelt», sagte der Journalist Phil Davis dem Sender CNN. Eine andere Reporterin musste den Tod eines Kollegen aus nächster Nähe mit ansehen. «Ich sah nicht den Täter, aber ich sah, wie er (der Kollege) getroffen wurde. Er ging zu Boden», sagte sie. Ein Fotograf erklärte, er sei um sein Leben gerannt und habe dabei über die Leiche eines Kollegen hinwegspringen müssen. Ein Journalist sprach von einem «Kriegsgebiet».

Unter den Opfern sind zwei Frauen - eine Verkaufsassistentin, die erst seit kurzem bei dem Blatt arbeitete, sowie eine Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur. Zwei Menschen erlitten Verletzungen.

Der Schütze wurde festgenommen. Der 38-Jährige soll mit dem Blatt seit Jahren einen erbitterten Rechtsstreit ausgefochten haben. Polizeichef Bill Krampf sprach von einem gezielten Angriff. Vor den tödlichen Schüssen habe es über soziale Medien Drohungen gegen die Redaktion gegeben, sagte er. Details zu Inhalt und Urheber nannte der Polizeichef zunächst nicht.

Laut «Capital Gazette» hatte die Zeitung 2011 über Belästigungsvorwürfe gegen den Mann geschrieben. Er soll einer ehemaligen Mitschülerin auf Facebook gedroht und ihr das Leben zur Hölle gemacht haben. Wegen der Berichterstattung über den Fall sei der Mann vor Gericht gezogen und habe verloren, schrieb die Zeitung. Weder der Kolumnist, der damals berichtete, noch der damalige Herausgeber und Verleger arbeiteten heute noch für die Zeitung, zum Zeitpunkt des Angriffes seien sie auch nicht in der Redaktion gewesen.

Das Entsetzen über die Tat ist groß. Präsident Donald Trump drückte den Opfern und ihren Angehörigen via Twitter sein Mitgefühl aus und verurteilte die Tat. Polizei und Rettungskräften dankte er für ihren Einsatz. Seine Sprecherin Sarah Sanders schrieb: «Ein gewalttätiger Angriff auf unschuldige Journalisten ist ein Angriff auf alle Amerikaner.»

Der Angriff auf die kleine Redaktion fällt mitten hinein in eine Zeit, in der das gesellschaftliche Klima in den USA in vielen Bereichen vergiftet erscheint. In sozialen Netzwerken ergießt sich immer wieder Hass gegen Medien. Manche Journalisten berichten von Todesdrohungen.

Trump teilt selbst immer wieder gegen ihm unliebsame Medien aus, er hat sie als «Feinde des amerikanischen Volkes» bezeichnet. Nach der Tat wurde diese Äußerung auf Twitter etliche Male aufgegriffen. Spekulationen über das mögliche Motiv des Täters schossen ins Kraut. Der Sender CNN fragte am Freitag, ob die medienfeindliche Rhetorik zu weit gegangen sei.

Aber nichts deutet bislang darauf hin, dass die Tat mit Trumps Attacken oder der medienfeindlichen Stimmung in Teilen der Gesellschaft in Zusammenhang stehen könnte. Vielmehr deutet alles auf ein persönliches Motiv des Täters hin.

Der Mann wurde am Freitagmorgen des fünffachen Mordes angeklagt. Die «Capital Gazette» berichtete weiter. Reporter Phil Davis schrieb dazu: «Ich kann nicht schlafen, also werde ich das Einzige tun, was ich kann - und berichten.»