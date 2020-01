Angst und Sorge wegen Corona-Virus

Berlin.Die Weltgemeinschaft ist alarmiert, dass sich das neue Coronavirus und die damit in Verbindung stehende, schwere Lungenkrankheit womöglich über den internationalen Flugverkehr ausbreiten könnten. Die USA hat der Erreger bereits erreicht. Fragen und Antworten zu Risiken und Schutzmöglichkeiten.

Wie werden Coronaviren grundsätzlich übertragen?

Eine Übertragung auf den Menschen ist bei engem Kontakt mit Tieren möglich, erklärt die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrer Webseite. Welche Arten von Kontakt eine Ansteckung begünstigen und ob auch der Verzehr von Tierprodukten eine Rolle spielt, ist noch unzureichend bekannt. Die ersten Infektionen im Dezember in der chinesischen Metropole Wuhan werden mit einem inzwischen geschlossenen Fischmarkt in Verbindung gebracht, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Hunderte Menschen haben sich infiziert, mehrere sind gestorben. Fälle wurden auch in Thailand, Japan, Taiwan und Südkorea registriert. „Noch sind dort keine Deutschen betroffen“, so am Mittwoch eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

Ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich?

Im Prinzip ja. Das Risiko, sich anzustecken, besteht insbesondere für Personen mit engem Kontakt zu Erkrankten, vor allem, wenn bei der Versorgung von Betroffenen nicht auf ausreichende Schutzmaßnahmen geachtet wird.

Wie verläuft eine Infektion mit Coronaviren?

Sehr verschieden. Die Erkrankung beginnt in der Regel mit grippeähnlichen Beschwerden wie Fieber oder Husten, so die BZgA. Manche Menschen bemerken sie gar nicht, andere haben eine leichte, und wieder andere eine sehr schwere und zum Teil tödliche Atemwegserkrankung. Die Dauer bis zum Auftreten von Krankheitszeichen beträgt in der Regel ein bis zwei Wochen. Wie lange der Erkrankte ansteckend ist, ist derzeit nicht bekannt. Und ob von Infizierten, die keine Symptome zeigen, eine Gefahr ausgeht, kann im Moment noch nicht eindeutig beantwortet werden.

Wie kann man sich gegen das Virus schützen?

Zuallererst: Betroffene Gebiete meiden. Doch das ist nicht immer möglich. Wer also in einem Risikogebiet war und an einem plötzlich auftretenden Infekt der Atemwege mit Fieber und Husten erkrankt, sollte schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. Treten die Beschwerden bis zu zwei Wochen nach einem Aufenthalt auf, ist es sinnvoll, den Arzt zunächst telefonisch auf die Reise hinzuweisen. Grundsätzlich gilt: Gründliches Waschen der Hände schützt vor Krankheitserregern – ebenso das Vermeiden von Kontakt mit Tieren. Eine Schutzimpfung gegen die neuen Coronaviren steht noch nicht zur Verfügung.

Wie ist die aktuelle Entwicklung weltweit?

Nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China sieht die EU-Präventionsbehörde ECDC vorerst ein moderates Risiko, dass der Erreger in die Europäische Union eingeschleppt wird. Mit dem erhöhten Reiseverkehr zum chinesischen Neujahr Ende des Monats wachse die Wahrscheinlichkeit, dass Fälle in der EU auftauchen, hieß es am Mittwochabend. Bislang hatte das ECDC das Übertragungsrisiko in Europa als „niedrig“ eingestuft. Die Weltgesundheitsorganisation verhält sich zurückhaltend und ruft vorerst keine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ aus. In China war die Zahl der Toten zuletzt sprunghaft auf 17 gestiegen. Die vorgesehenen Olympia-Qualifikationen im Frauen-Fußball und Boxen in der chinesischen Stadt Wuhan sind wegen der Coronavirus-Fälle abgesagt worden. In Europa gibt es bislang keine Nachweise auf die Viren. (mit dpa)

