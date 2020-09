Angst vor Panther

Madrid.Im Süden Spaniens sollen rund 650 Bewohner des Dorfes Venta de Huelma möglichst zu Hause bleiben – allerdings nicht wegen des Coronavirus. In dem andalusischen Ort sorgen vielmehr angebliche Sichtungen einer großen schwarzen Katze für Angst. Mehrere Menschen wollen das Tier gesehen haben. Es sei ein schwarzer Panther, sagen sie übereinstimmend. Man solle Vorsicht walten lassen und möglichst zu Hause bleiben, teilte die Gemeindeverwaltung am Wochenende mit. Der Naturschutzdienst der Polizeieinheit Guardia Civil setze die Suche fort. Fallen seien aufgestellt worden, um das angebliche Tier zu fangen, ohne es zu verletzten. Falls tatsächlich ein Panther gefunden wird, müssten Ermittlungen zeigen, wie ein solches Tier, das nur in Afrika und Asien zu Hause ist, nach Spanien gekommen ist. Spanien gilt als Umschlagplatz für den illegalen Handel mit exotischen Tieren. dpa

