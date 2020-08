Antrieb der Zukunft

Zum Beispiel in Berlin gibt es bereits eine Wasserstoff-Tankstelle. © dpa

Berlin.Fabriken, Flugzeuge und Autos verschmutzen unsere Umwelt. Damit die meisten ihrer Motoren und Maschinen laufen, verbrennen sie Treibstoffe wie etwa Benzin. Dabei werden auch schädliche Abgase ausgestoßen. Doch das muss nicht unbedingt sein. Denn es gibt einen Treibstoff, der der Umwelt nicht so sehr schadet: Wasserstoff.

Wasserstoff ist ein chemisches Element. Er kommt in unserem Universum am häufigsten vor. Auch auf der Erde gibt es jede Menge davon. Unter anderem bildet Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff Wasser. Das Element steckt auch in allen Lebewesen, in Kohle oder Erdgas.

Außerdem ist Wasserstoff ein sehr leichtes und brennbares Gas. Kommt es mit Sauerstoff aus der Luft in Kontakt und wird entzündet, so verbrennen die Gase gemeinsam zu Wasser. Dabei wird jede Menge Energie freigesetzt.

„Treibt man mit Wasserstoff Motoren an, ist das nicht weiter umweltschädlich“, erklärt der Experte Ulrich Schmidtchen. Außerdem sei Wasserstoff nahezu unbegrenzt vorhanden. Dann klingt es doch super, künftig Fahrzeuge und andere Maschinen mithilfe von Wasserstoff umweltfreundlich anzutreiben. Dabei gibt es aber ein Problem. Für die Herstellung von Wasserstoff als Energieträger wird ebenfalls viel Energie benötigt. Die kam bislang zumeist aus sogenannten fossilen Brennstoffen wie etwa Erdöl oder Erdgas. Man pustet also Abgase in die Luft, um Wasserstoff überhaupt herzustellen!

Das soll sich aber bald ändern, weiß Ulrich Schmidtchen. Durch erneuerbare Energien aus Sonne, Wasser und Wind könnte man in Zukunft immer mehr Wasserstoff umweltfreundlich herstellen. „In Deutschland produzieren Windräder viel elektrischen Strom“, erklärt der Fachmann: „Oft mehr als nötig. Künftig könnten die Räder Wasserstoff herstellen, wenn gerade kein Strom gebraucht wird.“ dpa

