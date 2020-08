Anwalt soll Opfer erfunden haben

Aachen.Zu Beginn eines Betrugsprozesses vor dem Landgericht Aachen hat die Staatsanwaltschaft einem Rechtsanwalt die Erfindung eines NSU-Opfers vorgeworfen. Der 52 Jahre alte Jurist habe beim NSU-Prozess in München ein Opfer des Nagelbombenanschlags der Rechtsterroristen in der Kölner Keupstraße vertreten, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt, sagte der Staatsanwalt am Freitag. Dafür habe der Anwalt mehr als 211 000 Euro aus der Staatskasse bezogen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft, wie ein Gerichtssprecher sagte. In einem besonders schweren Betrugsfall seien bis zu zehn Jahre möglich. Es geht auch um die Frage, ob der Anwalt aus Eschweiler bei Aachen seinen Beruf weiter ausüben darf. Es werden ihm Betrug, versuchter Betrug, Urkundenfälschung und Anstiftung zur falschen Versicherung an Eides statt vorgeworfen. Meral Keskin – so hieß das angebliche Opfer des Kölner NSU-Anschlags. 22 Menschen wurden damals verletzt, vier davon schwer. Viele wurden traumatisiert. Nur nicht Meral Keskin – sie hat es nie gegeben. Der Anwalt wusste das Oberlandesgericht München laut Anklage dennoch von ihrer Existenz zu überzeugen. Dafür habe er falsche medizinische und psychologische Bescheinigungen vorgelegt.

Von Merkel empfangen

Der Anwalt spiegelte dem Oberlandesgericht sogar vor, dass seine Mandantin in Berlin den Bundespräsidenten getroffen und von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen worden sei. Bei dem Betrug arbeitete er mit einem Nebenkläger aus dem NSU-Prozess zusammen. Dieser ist mittlerweile gestorben. Nachdem die Vorwürfe gegen den Anwalt 2015 bekannt geworden waren, hatte sich dieser damit gerechtfertigt, dass er von dem Mann hereingelegt worden sei.

Über fünf Jahre waren die rassistischen Morde des sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) zwischen 2000 und 2006 sowie der Mord an einer Polizistin verhandelt worden. Der Anwalt nahm an zahlreichen Verhandlungen teil und kassierte dafür die Erstattung von Reisekosten und Vorschüsse auf Sitzungsgebühren. dpa

