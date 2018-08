Appell zur Besonnenheit

Offenburg.Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg hat Oberbürgermeisterin Edith Schreiner (CDU) zur Besonnenheit aufgerufen. Sie habe mit großer Bestürzung von dem Tötungsdelikt erfahren. „Mein tiefstes Mitgefühl gilt insbesondere der Witwe und der Tochter des Verstorbenen, seiner Familie sowie der verletzten Arzthelferin. Ihr wünsche ich baldige Genesung“, teilte Schreiner gestern mit. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen Mordverdachts beantragt.

Kurz nach der Tat am Donnerstag nahm die Polizei einen 26 Jahre alten Asylbewerber aus Somalia als Tatverdächtigen fest. „Dass das Tötungsdelikt in unmittelbarer Nähe die Offenburger Bürgerinnen und Bürger bewegt, ist nachvollziehbar und menschlich. Doch gerade deshalb appelliere ich an die Offenburger Bürgerschaft, sich besonnen zu verhalten und von Pauschalisierungen abzusehen“, so Schreiner. Die AfD plant wegen der Tat für Samstag eine Demonstration vor dem Rathaus der Stadt und fordert den Rücktritt der Oberbürgermeisterin. Die Linke Jugend hat eine Gegendemonstration angemeldet. dpa

