ARD-Serie „Tatort“ wird 50 Jahre alt

Berlin.Sonntagabend, 20.15 Uhr. Millionen Zuschauer gucken den neuen „Tatort“. Und viele von ihnen kommentieren im Netz, was sie sehen. Auch wenn der „Tatort“ Ende November 50 wird, ist er mit der Zeit gegangen. „Pro neuer Folge erreichen uns etwa 6000 Kommentare, bei Wiederholungen sind es 2000 pro Folge“, teilt die ARD mit. Über Das-Erste.de, via Facebook, Instagram, Youtube und per E-Mail. Noch während der Film läuft, beantworten „Community-Manager“ Fragen. Etwa die Hälfte werde am Tag nach der Sendung bearbeitet.

Redaktion beantwortet Fragen

Nicht nur jüngere Generationen posten parallel zum Fernsehschauen auf Social Media, wie Regina Bendix vom Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie an der Universität Göttingen beobachtet hat. „Auch Omas können sich online über eine schräge Szene ärgern oder ein neues Duo loben.“ Oft ärgerten sich die Nutzer auch nur übereinander. Dass eine „Tatort“-Redaktion über die Netzwerke auch mal Fragen beantwortet, sei eher eine Dienstleistung als ein Mittel, um Generationen für sich zu gewinnen. Eine häufige Frage dabei sei: „Was war das bitte für eine Musik?“

Kürzlich habe eine Zuschauerin geschrieben, der „Tatort“ solle Vorbild für umweltbewusstes Handeln werden: „Gestern im ,Tatort’ wurde der Kaffee mehrfach aus Plastikbechern geschlürft, eine Plastikwasserflasche war auch oft im Bild. Wenn man diese Dinge im Sinne des Umweltschutzes besser gestalten würde, könnte es sogar eine Signalwirkung für die Zuschauer geben.“

Oft wird die Reihe als „Spiegel der Gesellschaft“ bezeichnet. Medienwissenschaftler Hendrik Buhl von der Universität Regensburg hält davon nicht viel. Vielmehr repräsentiere der „Tatort“ die Gesellschaft, sei etwa ein Seismograph für Themen wie Feminismus. „Man kann mit dem „Tatort“ Zeitreisen unternehmen und schauen, welche Themen früher aktuell waren.“

Um die Fans bei Laune zu halten, haben die Macher einiges. Ein Beispiel: Seit Juni 1998 ist die Website „tatort.de“ online. Hier können User ein Quiz und Legespiele nutzen, Lieblingszitate wählen, historische Szenen schauen oder sich die „Tatort“-Melodie als Klingelton aufs Handy laden. Außerdem sendet die ARD seit 2008 Hörspiele im „Radio-Tatort“ – auch wenn es sich dabei um ein inhaltlich anderes Format handelt.

Neue Formate vorgeschlagen

Für die Zukunft hält Medienexperte Buhl es für überlegenswert, dass der „Tatort“ andere Erzählformate testet. Zwischen einzelnen Folgen um einen Ermittler oder aus einem Ort vergehe viel Zeit. „Heute sind durcherzählte Serien Standard“, sagt Buhl. Diese würden die Zuschauer verschlingen. Daher könnte er sich ineinander abgeschlossene Teilserien des „Tatorts“, gegebenenfalls mit eigenen Ermittlerteams vorstellen. Ein weiterer Zukunftsaspekt könnte die „Game-isierung“ des „Tatorts“ sein, sagt Buhl. „Warum sollte es den nicht auch als Computerspiel geben oder als interaktives, transmediales Angebot?“ dpa

