Asteroid löste Tiersterben aus

Hannover.Das Aussterben der Dinosaurier und anderer Tiere vor 66 Millionen Jahren ist durch einen Asteroideneinschlag ausgelöst worden – auf dem Bild ist eine künstlerische Darstellung des Einschlags zu sehen. Das hat ein Forscherteam mit deutscher Beteiligung in einer Studie bestätigt. Die Folge des Asteroideneinschlags vor der mexikanischen Halbinsel Yucatan ist noch heute in Form eines Kraters mit knapp 200 Kilometern Durchmesser sichtbar. Das Team untersuchte Tiefseebohrkerne und schaute sich genau den Zeitabschnitt an der Grenze von der Kreidezeit zum Paläogen vor 66 Millionen Jahren an. Damals starben etwa 75 Prozent der Tierarten aus. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020