„Astro-Alex“ auf besonderer Mission

Vor gut 30 Jahren war er ein kleiner Junge mit einem großen Traum. Alexander Gerst wurde tatsächlich Astronaut. Heute in 100 Tagen –also am 6. Juni – darf er zum zweiten Mal ins All.

Überbordende Neugier war Alexander Gerst quasi in die Wiege gelegt. „Als kleiner Junge schon habe ich mich für alles interessiert, was mit der Entdeckung der Welt zu tun hatte: für Vulkane, Stürme, Erdgeschichte, ferne Kulturen und Länder – und für das All“, schreibt Gerst, geboren am 3. Mai 1976 in Künzelsau (Baden-Württemberg), in seinem Buch „166 Tage im All“. „Vollkommen irre“ habe er gefunden, als sein Großvater – ein Amateurfunker – seine Antenne so ausrichtete, dass die Stimme seines damals etwa sechsjährigen Enkels zum Mond und wieder zurück reiste.

Glücksfall für die Esa

Generell habe ihn seine Familie stets bestärkt, betonte der 41-Jährige, der zwei jüngere Brüder hat, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Sie haben mich machen lassen, als ich als kleines Kind neugierig hinter jede Ecke geschaut habe und auf jeden Baum klettern wollte.“ Gerst studierte Geophysik, erklomm Vulkane in der Antarktis, Vanuatu und Äthiopien.