„Astro-Alex“ erreicht ISS

Moskau.Nach zwei Tagen Flug in einem engen Raumschiff ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst gestern an der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Das Raumschiff „Sojus MS-09“ dockte über dem östlichen China am russischen ISS-Modul „Rasswet“ (Morgendämmerung) an. Das Manöver lief automatisch ab. Nach einem Druckausgleich sollte die Verbindungsluke zwischen der Station und der Sojus rund zwei Stunden später geöffnet werden und für Gerst und seine Crew-Kollegen den Weg frei machen in ihr neues Zuhause in der Schwerelosigkeit. Gerst war am Mittwoch mit dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS gestartet. Zahlreiche Fans von „Astro-Alex“ hatten bei Liveübertragungen in Deutschland mitgefiebert. dpa