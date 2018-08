Astro-Alex putzt mit Robo-Justin

Weßling.Langsam dreht sich Justin auf seinen Rollen – und dann winkt er erst mal: Den Befehl hat der Roboter im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im oberbayerischen Oberpfaffenhofen bei Weßling von dem Astronauten Alexander Gerst bekommen, der Justin von der Internationalen Raumstation ISS aus steuert. „Back to work“ (zurück an die Arbeit), sagt Gerst. Er ist gestern schließlich nicht zum Spaß für ein paar Stunden Justins Chef. Der Astronaut probt mit dem Roboter verschiedene Szenarien, darunter die Wartung und Reparatur von Solarpanelen, die auf rotem Boden vor einer Marstapete am Institut für Robotik und Mechatronik aufgebaut sind.

Der Roboter sei der verlängerte Arm des Astronauten, sagt der Abteilungsleiter für Mechatronische Systeme, Markus Grebenstein. Maschinen sollen Raumfahrern Aufgaben abnehmen, auf langen Missionen wie zum Mars auch medizinisch helfen, Blinddärme operieren oder Zähne versorgen – dann wiederum ferngesteuert von Ärzten auf der Erde.

Ein eingespieltes Team

Ganz einfach ist die Fernsteuerung allerdings nicht. Am Anfang kommt Astro-Alex mit Justin nur zentimeterweise voran. Er muss sich erst mit dem Programm vertraut machen, das er vorher nicht kannte. Ob es sein kann, dass die Bilder nicht übereinstimmen, fragt Gerst seine Kollegen am Boden. Tatsächlich hat der Abgleich zwischen Gersts Tablet auf der ISS und der Position von Justin auf der Erde gefehlt.

Justin – so heißen mehrere Roboter-Geschwister: Mit Rädern heißt er „Rollin Justin“, ein anderer ist auf einem Tisch montiert: „Table Justin“. Erstmals hatte 2015 der Kosmonaut Sergej Wolkow von der ISS aus einen der Justins aus dem Orbit gesteuert, er ließ ihn Hände schütteln. 2017 navigierte ISS-Raumfahrer Paolo Nespoli den Roboter, danach Scott Tingle. Jedes Mal gab es neue Aufgaben. Und jedes Mal agierte Justin selbstständiger. Inzwischen greift er selbst nach Dingen, die er über die Kamera anvisiert. Wenn der Astronaut nicht jeden Schritt einzeln vorgeben müsse, könnte er in Zukunft sogar viele Roboter steuern, meinte Gerst nach dem Versuch. Die Möglichkeiten seien faszinierend – und „ein großer Schritt für die Erforschung des Weltalls“. Avatare, so die Vision der Zukunft, könnten Raumstationen betreiben oder ein Moon Village (Mond-Dorf) aufbauen, wie es dem Generaldirektor der ESA, Jan Wörner, seit Langem vorschwebt. Freilich kann es unvorhergesehene Probleme geben. Als Gerst mit Justins Hilfe eine Satellitenanlage auf dem fiktiven Mars installiert und die Antenne – fürs Experiment eine Salatschüssel – aus dem Raumtransporter holt, raucht eine Steuereinheit. „Darf ich das hinter mich werfen“, fragt Gerst scherzhaft – doch Programmleiter Neal Lii winkt ab: Justin hat schon viel gelernt und würde nicht auf die Menschen werfen, die gespannt das Experiment verfolgen. Nach zwei Stunden sind Gerst und Justin ein eingespieltes Team, Justin schrubbt flott ein Solarmodul. So eine Hilfe könnte er zuhause für seine Dusche brauchen, scherzt Gerst.

