«Astro-Alex» zur Raumstation ISS gestartet

«Nächster Halt #ISS in zwei Tagen wenn alles glatt geht. Passt auf euch auf meine Freunde!», twitterte «Astro-Alex» als letzte Botschaft vor dem Start.

Danach steigt er gemeinsam mit dem russischen Kampfpiloten Sergej Prokopjew und der US-Ärztin Serena Auñón-Chancellor in die Rakete. «Ich habe die beste Crew, die ich mir vorstellen kann. Ich weiß, dass die beiden fantastisch sind und wissen, wie sie ihren Job machen», hatte Gerst bei der Abschieds-Pressekonferenz am Dienstag gesagt. Für Prokopjew und Auñón-Chancellor ist es der erste Flug zur ISS.

Am Morgen, wenige Stunden vor dem Start, wirkte «Astro-Alex» sichtlich glücklich und winkte entspannt in die Menge. «Wir freuen uns sehr, ihn nun zum zweiten Mal ins All fliegen zu sehen und wünschen ihm das Allerbeste», teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. «Alexander war schon immer ein Forscher und Entdecker.»

Gersts Heimatort Künzelsau in Baden-Württemberg feierte den Flug ihres Ehrenbürgers mit einem Stadtfest. In Berlin fieberten hunderte Kinder bei der zentralen Veranstaltung der Esa zum Start im Zeiss-Großplanetarium mit. Auch in vielen anderen Orten bundesweit gab es Live-Übertragungen.