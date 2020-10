Auf der Suche nach Gewürzen

Punta Arenas.Ferdinand Magellan wollte dorthin, wo der Pfeffer wächst. Der portugiesische Seefahrer suchte eine Route zu den Gewürzinseln und bewies nebenbei, dass die Erde keine Scheibe ist. Vor 500 Jahren umschiffte er die Südspitze von Südamerika und entdeckte die nach ihm benannte Magellan-Straße. Bis zur Eröffnung des Panamakanals blieb die Meerenge im heutigen Chile der wichtigste Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik.

Im Auftrag der spanischen Krone stach Magellan im September 1519 mit fünf Schiffen und rund 240 Mann Besatzung von Spanien aus in See. Sein Auftrag war, gen Westen zu segeln und einen Weg zur indonesischen Inselgruppe der Molukken zu finden, von wo die zu dieser Zeit äußerst begehrten Gewürze wie Pfeffer, Gewürznelken und Muskatnuss stammten. Durch den Vertrag von Tordesillas hatten Portugal und Spanien die Welt unter sich aufgeteilt – spanischen Seefahrern war der Weg um Afrika herum zu den Gewürzinseln deshalb versperrt.

Vorreiter der Globalisierung

Nach einer rund 13-monatigen Reise über die Kanarischen Inseln, die Guanabara-Bucht nahe dem heutigen Rio de Janeiro und die Mündung des Río de la Plata unweit des heutigen Buenos Aires, einer Meuterei und einer Winterpause in Patagonien erreichte die Flotte am 21. Oktober 1520 das Kap der Jungfrauen. Ein schwerer Sturm trieb die Schiffe in eine Bucht, die sich in den folgenden Tagen als Durchfahrt zum Pazifischen Ozean herausstellte. Weil er den Seeweg an Allerheiligen passierten, nannte Magellan die Meeresenge zwischen Patagonien und Feuerland zunächst Allerheiligenstraße.

Zwar wurde die Passage später nach ihm benannt, doch Magellan konnte die Früchte seines Ruhms nie ernten. Er wurde schon kurz nach seiner Entdeckung auf den Philippinen im Kampf mit Einheimischen getötet. Nach fast drei Jahren und über 46 000 Seemeilen einmal um den Erdball kehrte im September 1522 das einzige verbliebene Schiff, die „Victoria“, mit nicht einmal 20 Mann an Bord nach Spanien zurück.

Dennoch gilt Magellan als einer der Vorreiter der Globalisierung. Der von ihm entdeckte Seeweg verband Europa, Südamerika und Asien und machte die Besiedelung der Pazifikküste Südamerikas durch die Europäer erst möglich. Gegenüber dem weiter südlich gelegenen Kap Hoorn mit seinen heftigen Stürmen blieb die von Inseln und Fjorden geschützte Magellan-Straße lange Zeit die bevorzugte Route der Seefahrer.

„Die Heldentat von Magellan ist ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte. Die erste Weltumsegelung erbrachte nicht nur den Beweis, dass die Erde eine Kugel ist, sondern vergrößerte die Welt auch, legte Verbindungen zu neuen Kulturen und Regionen und hinterließ uns eine neue Form, uns global zu verbinden“, schreibt der Historiker Aldo Fredes Gallardo von der chilenischen Universität San Sebastián.

Mit der Eröffnung des Panamakanals 1914 begann der Stern der Magellanstraße zu sinken. Die Wasserstraße in Mittelamerika verkürzt die Strecke beispielsweise von der US-Ostküste an die US-Westküste um etwa 12 000 Kilometer und mehrere Wochen Fahrtzeit. Heute ist der Panamakanal eine der wichtigsten Wasserstraßen. Pro Jahr passieren etwa 14 000 Schiffe den Kanal, etwa sechs Prozent des Welthandels werden durch ihn abgewickelt.

Allerdings könnte der Klimawandel den Kanal vor ernsthafte Probleme stellen. „Wir haben neue Chancen und Bedrohungen gesehen – die größte ist der Klimawandel“, so der Verwaltungschef des Kanals, Ricaurte Vásquez. Da in der Region immer weniger Regen fällt, gleichzeitig aber die Temperaturen steigen und die Verdunstung zunimmt, sinkt der Wasserstand des künstlichen Gatún-Sees, durch den der Wasserweg führt. Das wirkt sich negativ auf die Schiffbarkeit aus.

Heute ein Naturparadies

Im Norden hingegen öffnet der Klimawandel neue Routen. Weil das Eis am Nordpol schmilzt, ist die Nordostpassage entlang der russischen Küste immer häufiger passierbar. Die Fahrt von Europa nach Asien lässt sich auf dieser Strecke um etwa zehn Tage verkürzen. Umweltschützer warnen aber vor Schäden für die Ökosysteme der Region, sollte der Schiffsverkehr auf der Nordostpassage deutlich zunehmen.

An der Magellanstraße hingegen ist es ruhig geworden. Die Inseln und Seitenarme der Meeresenge gelten heute als Naturparadies. Seitdem die Handelsströme andere Wege gehen, gehört der Flecken Erde wieder den Pinguinen und Seelöwen. (dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020