Aufmerksame Zeugin verhilft zum Durchbruch

Fulda.Ein Telefon-Mitschnitt seiner Stimme wurde dem mutmaßlichen Täter im Fall Würth zum Verhängnis. Fahndungserfolg der Polizei bei einer der spektakulärsten Entführungen in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte: Der mutmaßliche Lösegeld-Erpresser sitzt in Gießen im Gefängnis. Am Mittwoch wurde er in Offenbach von Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung überwältigt und verhaftet. Es ist ein 48 Jahre alter Serbe, der im Juni 2015 den behinderten Milliardärssohn Markus Würth verschleppt haben soll. Er lebte in der ländlichen Idylle des Hofguts Sassen in einer integrativen Wohngruppe in Schlitz, nahe dem osthessischen Fulda. Weil sein Plan scheiterte, drei Millionen Euro von dem Industriellen und „Schraubenkönig“ Reinhold Würth abzukassieren, soll der Tatverdächtige im vergangenen Jahr sogar einen erneuten Erpressungsversuch unternommen haben.

Verschlüsselte E-Mails

Diesmal verlangte er umgerechnet 70 Millionen Euro in einer Kryptowährung. Er drohte damit, erneut Markus Würth (53) oder ein anderes Familienmitglied zu entführen, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei gestern in Fulda erklärten. Die Familie Würth gehört zu einer der reichsten in Deutschland. Reinhold Würths geschätztes Vermögen beträgt nach Angaben des US-Magazins „Forbes“ 14,2 Milliarden US-Dollar. Doch zu einem erneuten Verbrechen kommt es nicht. Und der vom Erpresser, einem Handwerker, hergestellte E-Mail-Kontakt bricht wieder ab. Auf die Spur kommen die Ermittler dem Mann auch nicht. In seinen Mails lässt er zwar Täterwissen durchblicken, aber der Mailverkehr ist verschlüsselt. Die elektronische Post nach ihrem Weg durchs Daten-Labyrinth des Darknets zurückzuverfolgen, gelingt nicht. Um sich hinter verschlüsselten Mails zu verstecken, müsse man nicht mal sonderlich kundig sein, erklärt Staatsanwalt Thomas Hauburger.

Zum Durchbruch kommt es bei den letztlich rund 1000 Tage währenden Ermittlungen durch eine aufmerksame Zeugin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Sie erkennt im Januar auf einem Fahndungsplakat mit einem Phantombild den Mann wieder. Sie ruft die Polizei-Hotline an, um sich seine Stimme anzuhören. Dann wird ihr klar: Es ist der Mann, der in ihrem Haushalt schon als Handwerker tätig war. Sie alarmiert die Polizei. Die Beamten observieren den Verdächtigen – verheiratet, zwei Kinder, keine Vorstrafen – und schlagen zu, als sie sich sicher sind.