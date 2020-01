Aufregung um Porsche

Dieser „Polizei“-Porsche sorgt in München für Gesprächsstoff. © dpa

München.Ein Porsche sorgt in München für Gesprächsstoff. Der Grund: Der Flitzer sieht auf den ersten Blick aus wie ein Polizeiauto. Erst bei genauem Hinsehen wird klar: Das Gefährt ist kein Dienstfahrzeug, sondern nur wie ein Streifenwagen in neongelb und blau eingefärbt; auf der Motorhaube und an den Seiten prangt der Schriftzug „Police“. Eine Journalistin des Münchner Stadtmagazins „Mucbook“ hatte das Fahrzeug fotografiert; das Bild verbreitete sich in den sozialen Netzwerken.

Die Münchner Polizei kennt das Auto. „Es fährt unseres Wissens nach schon seit ein paar Jahren durch die Stadt – früher noch in dem typischen Grün/Weiß“, so ein Sprecher. Von polizeilicher Seite sei nichts einzuwenden – solange weder der Schriftzug „Polizei“ noch das bayerische Staatswappen abgebildet seien. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020