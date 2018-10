Aus dem Dschungel in den Backofen

Kourou.Plötzlich ist es hell in der tropischen Nacht. Donner dringt durch den Dschungel, dichter Rauch steigt auf. Es ist 22.45 Uhr in Französisch-Guayana, als eine Ariane-Trägerrakete mit einem Feuerschweif vom Weltraumbahnhof Kourou abhebt. Mit einem Rauschen und Zischen rast sie in Richtung Himmel, bis nur noch ein kleiner Feuerball in der Dunkelheit zu sehen ist. Wenig später jubeln die Wissenschaftler, umarmen sich, applaudieren.

Es ist nicht irgendein Start, der hier im südamerikanischen Urwald gefeiert wird. Jedes Jahr verlassen Kourou ein Dutzend Raketen in Richtung Weltall. Doch diesmal trägt die Ariane 5 eine besonders kostbare Fracht: eine Doppelsonde, die in den kommenden sieben Jahren zum Merkur fliegen soll.

Mission kostet viel Geld

Die Mission BepiColombo ist eine der schwierigsten und mit einem Budget von mehr als zwei Milliarden Euro auch eine der teuersten in der Geschichte der Europäischen Weltraumorganisation Esa. „Wenn die Menschen verstehen, was wir hier machen, dann werden sie fasziniert sein“, sagt Esa-Chef Johann-Dietrich Wörner und strahlt. Er weiß, dass Europa und die Welt genau hinsehen, ob und wie die Mission gelingt – erst recht angesichts der hohen Kosten.

Kaum ein Planet des Sonnensystems ist so wenig erforscht wie Merkur. Erst zweimal bekam der sonnennächste Planet Besuch. 1974 erreichte ihn die US-Sonde „Mariner 10“. Mit drei Vorbeiflügen kartierte sie rund 45 Prozent der Oberfläche. Einen erneuten Anlauf wagte die US-Raumfahrtbehörde Nasa im Jahr 2011. Die Sonde „Messenger“ kreiste vier Jahre lang um den Merkur.

Jetzt will es die Esa wissen. Eigentlich sollte die Mission schon vor fünf Jahren starten, doch die Entwicklung der hochkomplexen Technik dauerte länger als gedacht. „Das ist nicht so schlimm“, sagt Wörner rückblickend. „Klar, Verzögerungen sind nicht gut. Aber speziell bei diesen wissenschaftlichen Missionen steht immer im Vordergrund, dass die Technik wirklich zu hundert Prozent funktionieren soll.“

Die besondere Herausforderung liegt darin, dass der Flug zum Merkur einer Reise in einen Backofen gleicht. Die Sonneneinstrahlung ist auf dem Planeten so stark, dass es auf seiner Oberfläche tagsüber über 450 Grad heiß werden kann. Die Außenhüllen der Raumsonden werden sich beim Umkreisen des Planeten auf mehr als 360 Grad erhitzen. Die empfindliche Technik in ihrem Innern funktioniert aber nur bei unter 40 Grad – eine gewaltige Herausforderung für die Forscher.

Auf verschiedenen Umlaufbahnen

Doch auch der Weg zum Merkur birgt Risiken. Nach dem komplizierten Startmanöver muss BepiColombo rund neun Milliarden Kilometer zurücklegen, das entspricht etwa der 60-fachen Entfernung der Erde zur Sonne. Dabei erreicht sie eine Spitzengeschwindigkeit von 216 000 Kilometer pro Stunde. Um abzubremsen, fliegt die Doppelsonde im April 2020 ein Mal an der Erde und später zwei Mal an der Venus und sechs Mal am Merkur vorbei. Wäre sie zu schnell, könnte sie in der Hitze der Sonne verglühen, statt in die geplanten Merkur-Umlaufbahnen einzuschwenken. „Es geht darum, während des ganzen Weges auf 12 000 Kilometer pro Stunde runterzukommen“, erklärt Airbus-Wissenschaftsdirektor Eckard Settelmeyer.

Sollte BepiColombo die Reise meistern, trennen sich am Ziel zwei Satelliten von der Sonde und erforschen den Merkur auf unterschiedlichen Umlaufbahnen. Der Esa-Satellit MPO (Mercury Planetary Orbiter) soll die Oberfläche untersuchen und kartieren. Der japanische Satellit MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) nimmt das Magnetfeld des Planeten ins Visier.

