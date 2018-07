Ausbruchskönig gesucht

Anzeige

Paris.Er liebt Hollywood, ist ein Fan von Gangster-Filmen und spektakulären Raub-Szenen – das hat Redoine Faïd mehrmals betont. Aber ihnen nur zuzusehen, reichte ihm nie. Er will selbst Coups durchführen. Seit dem 46-Jährigen am Sonntag eine filmreife Flucht aus dem Gefängnis in Réau bei Paris gelang, in dem er inhaftiert war, läuft eine Großfahndung nach ihm.

Faïd befand sich gerade im Besucherraum mit seinem Bruder, als drei Komplizen mit einem Hubschrauber im Gefängnishof landeten. Während einer beim – zuvor gekidnappten – Piloten blieb, stiegen die beiden anderen vermummt und mit Sturmgewehren vom Typ Kalaschnikow bewaffnet aus und schnitten das Türschloss auf, um Faïd zu holen. Sie warfen noch Rauchbomben in den Hof – und flogen weg. „Die Flucht hat nur wenige Minuten gedauert“, heißt es aus dem Justizministerium. Den Helikopter, der Brandspuren trug, fand die Polizei später rund 60 Kilometer weiter in Gonesse. Von dort waren die Flüchtigen in einen schwarzen Renault Mégane gestiegen, den sie ausgebrannt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Region zurückließen. Hier sollen sie in einen Kleinlaster gewechselt sein, dann verliert sich die Spur. Den Piloten, einen Fluglehrer, der für angebliche Flugstunden bestellt worden war, ließen sie zuvor frei. Er kam mit einem Schock und Verletzungen in ein Krankenhaus.

Debatte um Wachpersonal

Frankreichs Premierminister Édouard Philippe zufolge wurden 2900 Einsatzkräfte mobilisiert, um „diese gefährliche und entschlossene Person so schnell wie möglich zu finden“. Es müssten aber auch die Umstände von Faïds Flucht geklärt werden. Der Vorfall stößt abermals die regelmäßig geführte Debatte über die Unterbesetzung des Wachpersonals in französischen Gefängnissen und deren mangelhafte Ausstattung neu an. Justizministerin Nicole Belloubet versprach eine Untersuchung. Vor einigen Monaten sei das Gefängnis in Réau mit Drohnen überflogen worden. Belloubet sagte aber auch, für den Ausbruch habe es „offensichtlich sehr viel Einfallsreichtum und eine Art wilde Entschlossenheit gebraucht“.