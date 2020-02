Autos müssen Platz abgeben

Christoph Trinemeier ist leitender Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar. Der Verband setzt sich als Mitglied der Initiative „Sicherer Arbeitsweg“ dafür ein, die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

Herr Trinemeier, in der Region Rhein-Neckar, ja deutschlandweit ist ein Ausbau des Radverkehrs ausdrücklich gewünscht. Aber haben wir überhaupt genug Platz auf den Straßen?

Christoph Trinemeier: Außerhalb der Ortschaften ist eine Trennung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer sicher sinnvoll. Deshalb sind wir auch beim Thema Radschnellwegeverbindungen sehr aktiv. Innerhalb der Ortschaften ist das schwieriger umzusetzen. Eine Trennung ist immer der Idealfall, also eigene Fahrradspur, eigene Radwege und so weiter.

Und die Autos müssen weichen?

Trinemeier: Es bedeutet zumindest, dass der motorisierte Individualverkehr ein Stück weit zurücktreten muss, denn der Platz ist endlich. Das fängt schon beim Parkraum an. Ich denke nicht, dass wir es uns in Zukunft werden leisten können, derart viel Fläche für Pkw, die den ganzen Tag nur rumstehen, zu verbrauchen. Und es gibt ja auch noch die Fußgänger, die E-Roller...

Mit der Zahl der Radfahrer steigt auch die Zahl der Unfälle beim Rechtsabbiegen.

Trinemeier: Meine persönliche Meinung ist: Sowohl Abbiegeasssisten als auch Notbremssysteme, mit denen man schwere Auffahrunfälle vermeiden kann, müssen zwingend und schnell durch den Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Aber ebenso wichtig wie technische Lösungen ist gegenseitige Rücksichtnahme. Es ist ein Phänomen der Zeit, dass Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger immer auf ihrem Recht bestehen. Das wird in einer dichter werdenden und vernetzteren Mobilität so nicht auf Dauer möglich sein. Am Ende muss der Mensch auch vorausschauend unterwegs sein. mad (BILD: VRRN)

