Baby aus dem Odenwald stirbt nach Hunde-Biss

Anzeige

Bad König.Das braune Mehrfamilienhaus liegt idyllisch am Ortsausgang von Bad König in einem Wohngebiet.Vogelgezwitscher ist zu hören. Doch der Schein in der 10 000-Einwohner-Gemeinde im Odenwald trügt: Gestern verlassen dort Polizei und Spurensicherung eine Erdgeschoss-Wohnung. Tags zuvor ist in dem Haus ein Säugling tödlich verletzt worden. Der Hund der Familie hat das Baby in den Kopf gebissen. Der sieben Monate alte Junge stirbt später im Krankenhaus.

Dabei hatte es zunächst Hoffnung gegeben. Der 23 Jahre alte Vater hatte die Rettungskräfte sofort nach dem Vorfall verständigt – der Zustand des Säuglings galt als stabil. Am späten Montagabend ist das Kind jedoch tot. Der Vater und die 27 Jahre alte Mutter standen am Dienstag unter Schock, wie die Polizei berichtet.

Rentner Frank Schoenmarker, der eine ältere Dame in einem Nachbarhaus betreut, ist entsetzt über den Vorfall. Er muss gleich an Hannover denken. Dort hat erst vor wenigen Tagen ein Staffordshire-Terrier eine 53-jährige Mutter und ihren 27-jährigen Sohn in einer Wohnung totgebissen. Jährlich sterben in Deutschland im Schnitt drei bis vier Menschen an Hundebissen oder nach Hundestößen. Das Statistische Bundesamt zählte von 1998 bis 2015 insgesamt 64 Todesopfer.