Bruchsal.Barbie als Astronautin, Barbie als Präsidentschaftskandidatin, Barbie als Imkerin: Die wohl berühmteste Puppe der Welt hat seit ihrer Entstehung vor rund 60 Jahren schon viel erlebt – das Bruchsaler Schloss zeigt in den kommenden Monaten in der Ausstellung „Busy Girl – Barbie macht Karriere“ die verschiedenen Modetrends, Berufe und teils auch körperlichen Veränderungen der Puppe. Die Ausstellung beginnt am Samstag und endet am 21. Februar 2021. Ein Teil der Puppen ist aus der privaten Sammlung von Bettina Dorfmann, die mit rund 18 000 Puppen weltweit die meisten Barbies besitzt. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020