Barcelona im Lotto-Fieber

Barcelona.In ganz Spanien knallten am Dreikönigstag die Sektkorken, unzählige Menschen weinten und tanzten wieder vor Freude. Rund zwei Wochen nach der Weihnachts-Lotterie bescherte auch die Dreikönigs-Ziehung dem Land gestern einen Geldregen. Die „Lotería del Niño“, das Jesuskind-Lotto, schüttete insgesamt 700 Millionen Euro aus. Die Hauptgewinne in Gesamthöhe von 100 Millionen Euro entfielen auf die 50 Lose mit der Nummer 37142, die nach Angaben der spanischen Lottogesellschaft alle von einer einzigen Verkaufsstelle in Barcelona abgesetzt wurden.

Der Hauptgewinn beträgt bei „El Niño“ zwei Millionen Euro für ein ganzes Los. Jede Losnummer wird aber 50 Mal, in den sogenannten „Serien“, aufgelegt. In der Regel kaufen die Spanier allerdings keine ganzen Lose, sondern geben sich mit Zehntellosen für je 20 Euro zufrieden, so dass immer Dutzende in den Genuss des Hauptgewinns kommen. dpa

