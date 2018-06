Baustelle für Mini-Teilchen so groß wie eine Kleinstadt

Anzeige

Die gesamten Kosten veranschlagt der Geschäftsführer auf rund 1,36 Milliarden Euro – allerdings zu Preisen auf der Basis von 2005. Deutschland übernimmt drei Viertel davon – 90 Prozent der Bund und zehn Prozent das Land Hessen. Den Rest bringen Finnland, Frankreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowenien und Indien auf, die auch Gesellschafter der Fair GmbH sind. Großbritannien ist assoziierter Partner.

Für den Bau von Fair müssen ungefähr zwei Millionen Kubikmeter Erde bewegt werden – so viel wie beim Bau von 5000 Einfamilienhäusern, also einer Kleinstadt. Der Tunnel für den ringförmigen Beschleuniger entsteht in offener Bauweise in der Grube. Der Grundwasserspiegel muss für die Bauphase mit Hilfe von Brunnen abgesenkt werden.

Die Grube in unmittelbarer Nähe zu Spargelfeldern und Wald wird in acht Abschnitten gegen den Uhrzeigersinn ausgegraben und umrundet ein kleines Waldstück. Die ausgehobenen Erdmassen müssen zwischengelagert werden: Acht Meter ist der Berg derzeit schon hoch, er wird mit Hilfe von Baggern in Schach gehalten und soll bis auf 15 Meter wachsen. Der Humus muss separat gelagert werden. Rund 600 000 Kubikmeter Beton werden bei Fair verbaut – acht Mal so viel wie im Frankfurter Fußballstadion. Um diese Mengen zu bewältigen, werden zwei Betonmischwerke auf der Baustelle errichtet – eins steht schon. Außerdem werden rund 65 Tonnen Betonstahl gebraucht, das entspricht den Planern zufolge ungefähr neun Eiffel-Türmen. Fair ist die Abkürzung für „Facility for Antiproton und Ion Research in Europe“ (Anlage für die Forschung mit Antiprotonen und Ionen in Europa). Die Anlage wird oft mit dem Europäischen Kernforschungszentrum Cern bei Genf verglichen. In der Schweiz ist der Beschleunigerring mit fast 27 Kilometern aber deutlich länger.

Fair soll dazu beitragen, das Geheimnis des Aufbaus und der Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute zu lüften. Daher ist auch „vom Universum im Labor“ die Rede. Zu den vier Forschungsfeldern gehören die Fragen, wie Teilchen Krankheiten wie Krebs heilen können und wie sie Astronauten im Weltall schützen können.

