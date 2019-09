Beben erschüttert Inselgruppe

Jakarta/Istanbul.Bei einem Erdbeben auf den indonesischen Molukken-Inseln sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben der Stärke 6,5 erschütterte die Inselgruppe am Donnerstag gegen 8.45 Uhr Ortszeit (1.45 MESZ), wie der Katastrophenschutz des südostasiatischen Landes mitteilte. Besonders betroffen war die Stadt Ambon, wo mehrere Menschen von herunterfallenden Gebäudeteilen erschlagen wurden.

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens fünf weitere Menschen verletzt. Ein Sprecher der Provinzregierung sagte, aus Angst vor einem weiteren Beben wollten viele Leute nicht mehr in ihre Häuser zurück.

Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat ebenfalls die türkische Marmararegion erschüttert und ist bis ins Zentrum Istanbuls zu spüren gewesen. Das Epizentrum habe im Marmarameer vor dem Bezirk Silivri gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Donnerstag mit. Bereits am Dienstag erschütterte ein Beben die Region. Am Mittwoch waren bei Erdstößen in Pakistan 32 Menschen ums Leben gekommen. dpa

