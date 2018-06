Becker kämpft gegen Versteigerung

Anzeige

London.Ex-Tennisprofi Boris Becker will die Versteigerung seiner Trophäen und persönlichen Gegenstände im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in England so schnell wie möglich beenden. Seine Anwälte würden „eine einstweilige Verfügung beantragen, um die Versteigerung zu stoppen“, sagte der 50-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge.“

Ungeklärt ist noch der Streit um ein Dokument, das Becker im Insolvenzverfahren nützlich sein könnte. In einem BBC-Interview bestand Becker auf die Echtheit des Diplomatenpasses aus der Zentralafrikanischen Republik. Zuvor hatten Vertreter des Landes von einer Fälschung gesprochen. Ein Diplomatenstatus könnte Becker Immunität in dem Insolvenzverfahren verschaffen, meinen seine Anwälte. dpa