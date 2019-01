Bedrohter Gibbon

Ein Weisshand-Gibbon balanciert in seinem Gehege im Zoo Wuppertal. © dpa

Berlin.Der Gibbon ist das „Zootier des Jahres 2019“. Das gab die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz gestern in Berlin bekannt. Diese Menschenaffen hätten im Gegensatz zu Gorillas und Schimpansen keine große Lobby, begründete Projektkoordinatorin Viktoria Michel die Entscheidung. Der Lebensraum in Südostasien schrumpfe – alle rund 20 Arten in freier Wildbahn seien gefährdet.

Typisch für Gibbons sind ihre langen Arme. Damit schwingen sie sich durch die Baumwipfel. Doch nicht nur die Rodung der Wälder bedroht die Gibbons. Wilderei und Einfangen der Jungtiere für den Heimtiermarkt in Asien seien ein Problem geworden. „So werden junge Gibbons in Thailand für Touristen durch Diskotheken getragen“, sagte Michel. „Die wenigsten Ausländer wissen, dass dafür die Gibbonmütter und ganze Affenfamilien getötet wurden.“ Seit 2016 wählt die Gesellschaft ein Zootier des Jahres. dpa

