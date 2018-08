Begeisterung bis Enttäuschung

Anzeige

Heppenheim/Offenbach.Der besonders ergiebige Sternschnuppenstrom der Perseiden hat in der Nacht zu gestern seinen Höhepunkt erreicht. Wegen des Neumonds und der Bewölkung war er in der Nacht zum Sonntag aber etwas besser zu sehen, wie Fachleute gestern berichteten. „Insgesamt war der Strom eher durchschnittlich bis im unteren Drittel“, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde im südhessischen Heppenheim, Sven Melchert. „Einige schön helle, farblich gelbe und einige mit nachleuchtendem Schweif waren aber dabei.“ Die Zahl der Sternschnuppen hing dabei sowohl von der Uhrzeit ab als auch von der Blickrichtung: „Man sieht ja immer nur einen Teil des Himmels, und wenn die Sternschnuppen dann gerade im Rücken sind, hat man Pech gehabt“, sagt Melchert. Die Reaktionen reichten von Begeisterung bis zu Enttäuschung. „Die Bedingungen waren nicht schlecht“, sagte der Meteorologe Florian Bilgeri vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Perseiden treten jährlich im August auf und sind nach dem Sternbild Perseus benannt. dpa