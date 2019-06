Behörden suchen weiter Ursache

Ein Kunde einer Bar in Buenos Aires während des Stromausfalls. © dpa

Buenos Aires/Montevideo.Nach dem beispiellosen Stromausfall in Argentinien und Uruguay hat die Ursachenforschung begonnen. Die Mitarbeiter der Stromversorger versuchten am Montag zu klären, wie es zu dem Blackout kommen konnte.

Nach einer überhöhten Spannung an der Stromleitung zwischen den Wasserkraftwerken Yacyretá und Salto Grande sei das Versorgungssystem automatisch abgeschaltet worden, erklärte Energiestaatssekretär Gustavo Lopetegui. Eine solche automatische Abschaltung bei Spannungsschwankungen komme häufig vor, sei aber örtlich begrenzt, die Verbraucher bekämen davon üblicherweise nichts mit. Am Sonntag war in fast ganz Argentinien und Uruguay sowie in Teilen von Chile und im Süden Brasiliens flächendeckend der Strom ausgefallen.

Fast 50 Millionen Betroffene

Beinahe 50 Millionen Menschen waren betroffen. Züge und U-Bahnen blieben stehen, Ampeln fielen aus, Geschäfte blieben geschlossen. Die meisten Krankenhäuser mussten sich über Generatoren versorgen. Da auf der Südhalbkugel gerade der Winter beginnt, wird zum Teil auch mit Strom geheizt.

Am Montag war die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt. Die 47 Millionen in Argentinien und Uruguay lebenden Menschen hätten praktisch alle wieder Strom, teilten die größten argentinischen Energieversorger Edesur und Edenor sowie ihr uruguayisches Pendant UTE mit. Die beiden Länder waren bis zu 15 Stunden lang von der Störung betroffen gewesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019