„Bei Rettungsgasse noch viel Aufklärung nötig“

Berlin.Erstmals liegen Zahlen vor, wie viele Verkehrsteilnehmer im vergangenen Jahr bestraft wurden, weil sie bei einem Stau keine Rettungsgasse gebildet haben: insgesamt über 2400. Offenbar greift die Polizei verstärkt durch. Seit Ende 2017 gelten deutlich härtere Strafen für Autofahrer, wenn sie bei einem Stau keine Rettungsgasse bilden. Auch Punkte in Flensburg gibt es seitdem, so dass die Zahl der Delikte beim Kraftfahrtbundesamt erfasst wird. Von den rund 2400 bestraften Autofahrern behinderten oder gefährdeten gut 700 direkt Rettungskräfte mit Blaulicht und Einsatzhorn auf dem Weg zur Unfallstelle, weil sie nicht sofort die Bahn freimachten.

Die Statistik für 2018 geht aus der Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Die Angaben seien jedoch „vorläufig“, so das Ressort von Ministerin Katarina Barley (SPD). Das heißt, nach Auswertung aller Daten dürfte die Zahl deutlich höher ausfallen. Experten weisen zudem darauf hin, dass nur ein Bruchteil der Verstöße geahndet wird.

Im Jahr 2017 waren die Strafen verschärft worden, insbesondere wegen eines Reisebus-Unfalls mit 18 Toten auf der Autobahn 9 in Nordbayern. Damals erschwerten rücksichtlose Autofahrer es den Rettern, zur Unglücksstelle zu kommen. Auch Gaffer behinderten die Einsatzkräfte. In der Folge wurde der Regelsatz von 20 Euro auf 200 Euro Bußgeld erhöht plus zwei Punkte in Flensburg, wenn man bei stockendem Verkehr keine Rettungsgasse bildet. Kommt eine Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung hinzu, steigt die Geldstrafe noch einmal an, und es wird ein einmonatiges Fahrverbot verhängt.

Für den FDP-Verkehrsexperten Christian Jung belegt die Erhebung, dass der Handlungsdruck nach wie vor groß ist. „Auch bei der Aufklärung der Bürger“, so Jung zu dieser Zeitung. Er forderte zudem, Rettungswagen und Feuerwehren mit moderner Videotechnik auszurüsten, damit Ermittlungsbeamte auf das Material zurückgreifen könnten. Vor allem Lkw-Fahrer würden zu oft zu wenig Rücksicht nehmen.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Vorfälle „sind die seit Oktober 2017 deutlich erhöhten Geldbußen aus Sicht des ADAC folgerichtig und auch angemessen“, so eine Sprecherin. Denn die Regeln für die oft lebenswichtige Rettungsgasse würden von den Verkehrsteilnehmern nach wie vor nicht konsequent befolgt – wobei sie auch immer noch nicht jedem bekannt seien.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019