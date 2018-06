Bei Umzug verletzt

Eppingen.Bei einem Fasnachtsumzug in Baden-Württemberg ist eine junge Zuschauerin in einen Hexenkessel geworfen worden – sie erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Sie sei am Samstag in Eppingen in eine Gruppe von Hexen gezogen worden, sagte ein Polizeisprecher gestern Abend. „Sie wurde in einen heißen Hexenkessel geworfen.“ Ob sich darin kochendes Wasser befand, wusste der Sprecher bislang nicht.

...

Sie sehen 39% der insgesamt 1031 Zeichen des Artikels

Montag, 05.02.2018