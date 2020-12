Beisenherz: „Vermeide Scheuklappen “

Hamburg/Mannheim.Als „Podcast des Jahres“ hat Apple Podcast das Format von Comedyautor Micky Beisenherz ausgezeichnet. Mit wechselnden Gästen spricht er über über aktuelle Schlagzeilen und kuriose Meldungen. Mit dieser Redaktion sprach er über Perspektivenvielfalt, worüber machen lachen darf und seinen Kaffeekonsum.

Herr Beisenherz, welchem anderen Format hätten Sie die Auszeichnung gegönnt?

Micky Beisenherz: Da schwanke ich hin und her zwischen ,Studio 9’ vom Deutschlandradio Kultur, im Grunde die zivilisiertere und journalistischere Variante von dem ist, was ich mache und ich wahnsinnig gerne höre. Der andere ist ,Baywatch Berlin’ von Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt, was für mich für mich das mit Abstand beste Unterhaltungsprodukt in Deutschland überhaupt. Zwei sehr unterschiedliche Formate: Das eine Journalismus in Reinform, das andere Popkultur allerersten Ranges - aber genau dazwischen bewege ich mich privat und beruflich ja auch.

Mit der Platzierung haben Sie sogar Virologe Christian Drosten und sein „Coronavirus-Update“ abgehängt. Wie sticht man den gefragtesten Mann des Jahres aus?

Beisenherz: Temporär habe ich ihn vielleicht mal für ein Tage abgehängt, aber auch nur in der Podcastsektion. Es ist aber schön, dass ich mal eine Alternative bieten konnte. Wobei ich mich ganz und gar nicht für die virologische Alternative halte, ganz im Gegensatz zu einem nicht unwesentlichen Teil der Deutschen. Wenn Christian Drosten dieses Jahr das Steak ist, dann bin ich gerne die Salatbeilage.

In „Apokalypse und Filterkaffee“ sprechen Sie dreimal in der Woche entweder mit ihrer Frau Nikki Hassan-Nia oder prominenten Gästen darüber, „was wichtig und von Gesprächswert ist“. Wonach wählen Sie das aus?

Beisenherz: Also in erster Linie nach Bauchgefühl. Ich bin jemand, der sehr heftig Nachrichten konsumiert und den ganzen Tag durchzappt, da entwickle ich ein Gefühl, was interessant ist. Das, was mich in erster Linie bewegt und interessiert, rechne ich immer hoch, dass das auch meine HörerInnen interessieren könnte und liege da glücklicherweise nicht komplett falsch. Meine Frau ist ja sowas wie eine Redaktionsleiterin und ballert mich zusätzlich mit Nachrichten voll, die sie wahrgenommen hat. Und da kommen mitunter sehr interessante Dinge ans Tageslicht.

Ist Perspektivenvielfalt der Schlüssel zum Erfolg?

Beisenherz: Ich glaube schon. Die Themenvielfalt ohnehin, da wir ja zwischen den harten Fakten, den mitunter auch wirklich bedrückenden Themen, und dem Frohsinn und dem herzlich Banalen immer wieder hin und her tänzeln. Das ist glaube ich etwas, was das Publikum sehr schätzt, weil das ja auch letzten Endes die Realität abbildet. Den Perspektivwechsel finde ich wahnsinnig wichtig. Ich möchte jetzt gar nicht von der Verrohung der Debattenkultur anfangen, aber ich halte es generell für sehr wünschenswert, dass in einem Medium wie unserem Menschen stattfinden wie beispielsweise Stephan Anpalagan, aber auch Jan Fleischhauer, genauso wie Eva Schulz oder Ulf Poschardt. Ich finde, diese Mischung macht es dann schon interessanter. Und dass dann auch mal der eine oder andere Teil unseres Publikums entsetzt abwinkt, weil eine Person dabei ist, die man vielleicht nicht so schätzt und es sich vielleicht trotzdem anhört, wie deren Ansicht auf die Nachrichtenlage ist, nehme ich mehr als nur billigend in Kauf, das ist sehr gewünscht.

Twitter ist ja eine kleine Gruppe, in der sich eine eher kleine und homogene Elite austauscht. Wie brechen Sie daraus aus?

Beisenherz: Ich habe mir grundsätzlich bei Twitter und auch bei Facebook ein sehr breites Einzugsgebiet aufgebaut. Ich folge sowohl Menschen, die mitte-links aber auch mitte-rechts sind und mache eben nicht das, was in den sozialen Netzwerken viele Menschen machen, für die es inzwischen eine Art Qualitätsmerkmal ist, Menschen zu blockieren oder Meinungen proaktiv zu ignorieren, die nicht der eigenen entsprechen. Das halte ich grundsätzlich für extrem falsch und ungesund und das verändert natürlich auch total den Blick auf die Themenlage. Ich versuche es zu vermeiden, mit Scheuklappen durch die Gegend zu rennen. Und ich bin im Analogen sehr viel unterwegs. Es interessiert mich , was ein Freund von mir bei einem Bier auf der Terrasse in Castrop-Rauxel zur Themenlage in Deutschland zu sagen hat. Ich möchte wissen, was mein Cousin, der Polizist ist, zur Nachrichtenlage zu sagen hat. Ich will wissen, was ein Freund von mir, der Iraner ist, zum Thema Rassismusstudie zu sagen hat. Das sind sehr viele Perspektiven auf dasselbe Thema.

Sie haben ihr Format im Gespräch mit Eva Schulz mal als „leichtfüßige Informationsverarbeitung“ beschrieben zwischen Nachrichten und Unterhaltung. Wie findet man zwischen diesen Polen die Balance? Und wie stark hängt das mit ihren jeweiligen Gästen zusammen, die häufig aus dem Unterhaltungsbranche oder dem Journalismus stammen?

Beisenherz: Ich finde das extrem gewinnend, vor allem, wenn der Wechsel innerhalb einer Woche geschieht. Stellen wir uns vor, ich habe zum Beispiel am Montag Tommi Schmitt zu Gast, der als kluger Kopf, der er ist, natürlich ganz klar der Unterhaltungsbranche zuzuordnen ist, und am Mittwoch beispielsweise die Schriftstellerin Jagoda Marinic, das finde ich wahnsinnig spannend. Die Nachrichtenlage von Montag bis Mittwoch verändert sich ja oft nicht dramatisch, aber wenn wir Montag eher den humoristischen Blick auf die Themen und am Mittwoch eher den philosophischen/journalistischen Blick auf die Themenlage werfen, kriegt unsere Hörerschaft immer wieder einen anderen Zugang zu den ja oft gleichen Themen. Das empfinde ich als wahnsinnigen Gewinn. Wir Menschen sehnen uns doch danach, ganz neue Perspektiven zum immer gleichen Thema zu bekommen und das versuchen wir zu liefern. Und was den Spagat zwischen Unterhaltung und Nachrichten angeht, liegt darin der Schlüssel zum Erfolg dieses Formates. Die Nachrichten sind ja oft bedrückend. Aber wenn zwei Menschen, die sich der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst sind, sie leichtfüßig und gutgelaunt präsentieren, dann ist das für den Menschen, die den Podcast hören, auch immer etwas erleichterndes, weil sie merken: „Wenn die beiden das so einigermaßen fröhlich kommentieren können, dann kann ich das auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Und so startet man etwas entspannter in den Tag.

Sehen Sie sich als Unterhalter mit journalistischem Anspruch oder unterhaltender Journalist?

Beisenherz: Den Begriff Journalist weise ich von mir auch aus Respekt vor den Kollegen, die das fleißiger, mit wesentlich mehr Berufserfahrung und einem gewissen Lehrberufs-Background betreiben. Unterhalter mit journalistischem Anspruch ist doch sehr schön; zumal die Berufsbezeichnung Unterhalter ja geradezu perfekt passt, denn am Ende steht die Unterhaltung ja immer, egal ob ich mich mit anderen unterhalte oder andere unterhalte - am Ende geht es doch immer nur darum.

Gibt es auch für Sie ein „Schluss mit lustig“ oder kann man über alles scherzen?

Beisenherz: Klar. Bei so manch einem Thema vergeht einem doch der allerletzte Scherz. Mir ist es bis zum heutigen Tage nicht gelungen, aus dem Thema Moria irgendetwas humorvolles rauszuziehen. Wenn überhaupt, dann nur die tragisch-komische Komponente, wenn es darum geht, diesen Begriff ,europäische Lösung’ auf das runterzubrechen, was es ist. Denn am Ende ist die Losung, ,da müssen wir eine europäische Lösung finden’ dasselbe was man so sagt, wenn es darum geht, wer in einer WG das Klo putzen soll. Wenn alle betreten auf den Boden gucken und sagen ,da müssen wir eine europäische Lösung finden’, was nichts anderes bedeutet als ,Ja, macht ihr mal’.

Trauen Sie sich, Pläne für 2021 zu machen?

Beisenherz: Würde ich Prognosen wagen für das Jahr 2021, wäre das der beste Beleg dafür, dass ich aus dem Jahr 2020 nicht gelernt habe.

Als Mensch in der Unterhaltungsbranche war auch ihr 2020 ein herausforderndes Jahr finanziell. Ist der Podcast ein finanzieller Ausgleich oderein Herzensprojekt?

Beisenherz: Es ist nicht so, dass ich gar keinen Cent für diesen Podcast bekommen würde, aber der Aufwand und Ertrag stehen noch in keinem Verhältnis. Aber es ist ein Herzensprojekt und ein schönes Beispiel für alle, die mal etwas ausprobieren wollen. Man sollte etwas machen, was einen persönlich begeistert, was man auch selbst hören würde, und mal nicht aufs Geld schauen, wenn es um die ersten Schritt geht. Wir machen das, was wir gut finden, und machen es nicht des Geldes wegen oder mit Blick darauf, wie wir am schnellsten wachsen. Ich denke das ist das Erfolgsrezept, der Rest kommt dann von ganz alleine.

Trotzdem hatten Sie ja dieses Jahr etwas mehr Zeit als sonst. Welches Buch, welche Serie haben Sie durch die Lockdowns begleitet?

Beisenherz: Am Ende hatte ich eigentlich genauso viel zu tun wie sonst auch. Nichtsdestotrotz habe ich viel gelesen, aber auch recht viel gesehen. Eine Serie, die mich sehr begeistert hat, war „The Boys“ eine Superheldenserie bei Amazon Prime, und nur vordergründig eine Superheldenserie ist, sondern in erster Linie eine ganz großartige Gesellschafts-Satire, die sich alle Themen vornimmt, die uns gerade beschäftigen; egal ob Metoo oder Black Lives Matter oder korrupte Großkonzerne. Es ist so ein bisschen das Trojanische Pferd der Unterhaltungsserien, das kann ich nur empfehlen. Ansonsten ist die Serie „Years and Years“ fantastisch, die habe ich Anfang des Jahres gesehen. Es ist eine dystopische sechsteilige Miniserie unter anderem mit Emma Thompson als eine Art Boris Johnson Verschnitt. Sehr bitter, sehr böse, großartig. Wenn man diese Serie gesehen hat, die aus einer sehr eurozentristischen Perspektive weißer Menschen gezeigt wird, wird man auch das Thema Schlepper und Flüchtlinge nochmal anders sehen.

Im April sind Sie mit ihrem Podcast gestartet. Müssen wir uns von Apokalypse und Filterkaffee verabschieden, wenn sich unser Leben ja hoffentlich im kommenden Jahr dank der Impfungen wieder normalisiert?

Beisenherz: Wir sind jetzt leider schon „too big to fail“. Es macht wirklich wahnsinnig viel Freunde und Frage, die wir uns stellen, ist, ob wir es künftig fünfmal die Woche machen oder bleiben wir bei drei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Aus privaten Gründen bleibt es erstmal bei drei. Ich muss auch noch ein bisschen Privatleben bewahren.

Ihr Podcast erscheint morgens um 6 Uhr. Wie viele Tassen Kaffee trinken Sie vor einer Aufnahme?

Beisenherz: Mehr als gesund wäre.

