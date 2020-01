Belohnung für Krokodil-Rettung ausgesetzt

Jakarta.Nichts für Anfänger: Eine indonesische Behörde hat eine Belohnung für die Rettung eines Krokodils versprochen, dessen Hals in einem Reifen feststeckt. Das Salzwasserkrokodil in einem Fluss auf der Insel Sulawesi soll schon seit drei Jahren in Nöten ein. Es wurde befürchtet, dass das Tier erstickt. Bislang waren die Versuche, dem Reptil zu helfen, vergeblich. Tierschützer aus Australien, ein Abenteurer und sogar Menschen mit angeblich übernatürlichen Kräften hatten ihr Glück versucht. „Wer auch immer den Reifen vom Hals des Krokodils entfernen kann, wird die Belohnung bekommen“, sagte der regionale Naturschutz-Chef Hasmuni Hasmar. Wie hoch genau die Belohnung ist, sagte er nicht. dpa (Bild: dpa)

