Berliner Eisbärmädchen heißt Hertha – und spielt Ball

Berlin.Für Berlins Eisbärmädchen gab es Tausende Namensvorschläge, nun steht fest: Es heißt Hertha. Hintergrund sei, dass der Fußballverein Hertha BSC als Pate ausgewählt wurde, sagte gestern Tierparkdirektor Andreas Knieriem. „Wir haben uns überlegt, wir brauchen einen starken Paten.“ Der Verein begeistere Millionen Menschen und könne viel Publikum anziehen. Zudem sei der kurze, griffige Name eng mit der Stadt Berlin verbunden. Hertha BSC hatte sich mit einem Video als Pate für das am 1. Dezember geborene Jungtier beworben. „Zwei große Berliner Institutionen arbeiten jetzt zusammen“, sagte Hertha-BSC-Geschäftsführer Ingo Schiller. Die Patenschaft ist auf zwei Jahre angelegt. Ziel sei es, einen Teil der Versorgungskosten zu finanzieren und die Öffentlichkeit auf die gefährdete Lage von Eisbären in der Natur aufmerksam zu machen. Eisbärenfans hatten in den vergangenen Monaten mehr als 5300 Namensvorschläge eingeschickt. dpa ( Bild: dpa)

