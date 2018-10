Berliner Sechslinge feiern 10. Geburtstag

Berlin (dpa) - Die Berliner Sechslinge Zeynep, Esma, Ahmed, Adem, Rana und Zehra werden an diesem Dienstag zehn Jahre alt. «In diesem Jahr gibt es eine große Torte für alle sechs Kinder, für Mädchen und Jungen dekoriert», sagte Mutter Roksana Temiz der Deutschen Presse-Agentur.

Größer gefeiert werde aber erst am nächsten Wochenende. In welchem Rahmen, das wolle sie spontan entscheiden, sagte die Mutter von insgesamt acht Kindern aus Berlin-Lichtenrade.

Geplant sei auf jeden Fall ein Kinobesuch, denn Geburtstagskinder haben kostenlosen Eintritt. Geschenke dürften natürlich auch nicht fehlen. «Aber es ist jedes Jahr schwer, es allen recht zu machen. Die Kinder haben ständig neue Ideen und wollen dann plötzlich doch gern auch das, was die anderen haben», so die Mutter. Die eine Torte müsse in diesem Jahr reichen. «Wir hatten auch schon einmal für jedes Kind eine Torte. Aber das war einfach zu viel.»