Besinnliches Örtchen

Hamburg.Sie schafft etwas, was nicht viele schaffen: Feststimmung auf der Kundentoilette eines Kaufhauses zu verbreiten. Stefanie Ansul-Weissner (Bild) ist Klofrau in Hamburg und verzaubert ihre Kunden mit Liedern. Zwischen dem Reinigen der Toilette und dem Kassieren greift die 47-Jährige immer wieder zur Gitarre. Neben Weihnachtsliedern singt sie Songs von Joan Baez, Barbra Streisand oder Zarah Leander. Den Kunden scheint es zu gefallen: „Das hört sich richtig toll an“, meint eine Kundin. Die Akustik in dem weiß gekachelten Räumen sei auch gar nicht schlecht. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018