Besserer Impfstoff gegen Grippe

Berlin.Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland bekommen in der nächsten Grippe-Saison einen besseren Impfschutz von der Kasse bezahlt. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) aus Spitzenvertretern von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken beschloss gestern, dass in der nächsten Impfsaison 2018/19 verbindlich ein neuer Vierfach-Wirkstoff zu verwenden ist. Damit hätten die Hersteller genug Vorlauf, bis dahin ausreichende Mengen des Impfstoffs zu produzieren.

In der aktuellen Grippe-Saison hilft der meist verwendete Dreifach-Impfstoff laut Experten nur bedingt, da er weniger Virenstämme abdeckt. Mit der Aufnahme des Vierfach-Impfstoffs in den Katalog der gesetzlichen Versicherungen setzt der G-BA nun eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts um.

Halbes Jahr seit Entscheidung

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte Ende Februar kritisiert, dass noch nicht alle Kassen die Vierfach-Impfung zahlen, sondern häufig nur den halb so teuren Dreifach-Wirkstoff. Vorstand Eugen Brysch sagte gestern, seit der Entscheidung der Impfkommission sei ein halbes Jahr vergangen. Zwar habe der G-BA alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten. Grippevieren seien aber schneller. „Deshalb braucht es ein beschleunigtes Verfahren“, sagte Brysch mit Blick auf die Umsetzung neuer Impfempfehlungen.