Betonteile von Brücke abgelöst

L’Aquila.Von einer Autobahnbrücke in der italienischen Stadt L’Aquila haben sich mehrere Betonteile gelöst. Die Stadt liegt 118 Kilometer nordöstlich von Rom. Die Brocken fielen auf eine unter der Überführung liegende Straße, verletzt wurde aber niemand, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das San-Giacomo-Viadukt, das über den gleichnamigen Stadtteil in L’Aquila führt, blieb befahrbar. Die darunterliegende Straße wurde vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr räumte auf einem 200 Meter langen Abschnitt die heruntergefallenen Betonbrocken beiseite. Laut Ansa sprachen Einsatzkräfte in einem Bericht von Strukturschäden des Betons und des Stahls, die oxidiert seien.

Der Betreiber des Autobahnabschnitts, Strada dei Parchi, hatte mitgeteilt, das Viadukt habe keine statischen Probleme. Die Statik wurde gestern weiter geprüft. Nach dem Einsturz eines Viadukts in Genua Mitte August, bei dem 43 Menschen starben, sorgt der Vorfall in L’Aquila für Aufsehen. „Vor zwei Monaten wäre die Sache im Stillen verlaufen“, sagte der Bürgermeister von L’Aquila, Pierluigi Biondi, gestern. Der Einsturz in Genua habe das Bewusstsein über den Zustand der öffentlichen Infrastruktur verstärkt. dpa

