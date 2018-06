Betreuung durch Oma ohne Unfallschutz

Anzeige

Der Anwalt der Großmutter hatte argumentiert, dass eine durch das Jugendamt vermittelte Betreuerin die Leistung der Verwandten nicht hätte erbringen können: Die Oma habe den Jungen teils von 6 bis 21 Uhr und an Wochenenden betreut sowie bei sich übernachten lassen, damit die Mutter arbeiten konnte. Kurios an dem Fall war, dass die Familie des Jungen selbst gegen die Forderung der Großmutter war. Ein Gericht hatte die Oma bereits in einem Zivilverfahren zur Zahlung von mindestens 400 000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Hätte sie vor dem Bundessozialgericht gewonnen, wäre dieses Urteil nichtig gewesen. Laut Anwalt des Jungen muss nun die Haftpflichtversicherung der Oma zahlen. dpa

