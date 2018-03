Bewegender Abschied von Prinz Henrik

Anzeige

Kopenhagen.Am Ende kann Margrethe II. ihre Tränen doch nicht mehr zurückhalten. Nach dem Tod ihres Mannes Prinz Henrik hatte die dänische Königin in den vergangenen Tagen öffentlich immer ein Lächeln auf den Lippen. Auch gestern lächelt sie, während der wohl wichtigste Mensch in ihrem Leben in Kopenhagen beigesetzt wird.

Doch zugleich laufen der Monarchin Tränen über die Wangen. „Du, der Millionen Sterne erstrahlen ließ“, singt sie. So bewegt habe man die Königin noch nie gesehen, kommentieren dänische Medien. In der Schlosskirche von Christiansborg nimmt die Königsfamilie in einer emotionalen Zeremonie Abschied von Prinz Henrik. Der 83-Jährige war am vergangenen Dienstag nach schwerer Krankheit gestorben.

Ein Staatsbegräbnis hatte er nicht gewollt, deshalb waren zur Trauerfeier nur 60 Gäste geladen – neben der Königsfamilie, seiner französischen Familie und Angestellten vom Hof nur wenige Offizielle. Alle anderen konnten ihre Anteilnahme nur mit Blumen zeigen: Mehrere hundert Kränze lagen im Kirchenschiff. Bischof Erik Norman Svendsen erinnerte an das Leben des Prinzen. Henrik habe keine Rücksicht auf Gepflogenheiten genommen, sagte er. „Bunt, unberechenbar, unerschrocken, französisch!“